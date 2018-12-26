Тертышный: Судницын ждал своего шанса и сегодня выдал хороший матч

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (2:1).



«Ребят хочу поздравить с победой. Опять же, тяжёлый матч получился. Отдельное спасибо бригаде меньшинства, которая работала сегодня, плюс вместе с ними вратарь. Не так много было моментов, смогли реализовать то, что есть, и довести матч до победы.



Почему вышел Судницын? Это рабочие моменты, тут, опять же, сделали выбор в его пользу. Мы не говорим, что Демченко сыграл последние игры неудачно, просто есть ситуации, когда принимаем решение, смотрим игры, даём шанс. Дали шанс тому же Судницыну. Молодец. В принципе, справился с игрой. Он опытный вратарь. То, что он долго не играл, ни о чём не говорит.



В определённый момент они играли через игры. На каком-то этапе Вася действовал более уверенно, поэтому давали ему больше играть. Сейчас, может быть, он где-то поднаелся, в сборную ездил, и такая ситуация, что может быть где-то подсел. Саня — молодчик, он работал, ждал своего шанса и сегодня выдал очень хороший матч. Так что тут никаких подводных течений не должно быть: все вратари у нас опытные и на всех мы надеемся», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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