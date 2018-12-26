«Нефтехимик» проиграл рижскому «Динамо» в первом матче без Назарова

Рижское «Динамо» встречалось с «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в столице Латвии и закончилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.



Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 51-й минуты, её автором стал Рихардс Маренис. Спустя две с половиной минуты Кристапс Сотниекс увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Тимур Билялов сохранил владения в неприкосновенности и оформил «сухарь».



Клуб из Нижнекамска провёл первый матч после увольнения наставника Андрея Назарова. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Вячеслав Буцаев. Серия поражений «Нефтехимика» насчитывает уже пять матчей.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.