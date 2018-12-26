Сидоренко: поражение в матче с «Трактором» оставило неприятный осадок

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги встречи с «Трактором» (1:2).



«Хочу сказать, что такое поражение оставило неприятный осадок, потому что команда играла сегодня, создавала моменты, которые должны были реализовать. Наработали больше, чем на один гол, но это спорт, и грубая ошибка в средней зоне привела к поражению. Команда работает, команда прогрессирует. Нужно сделать выводы и работать дальше», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке команды обменялись голами. Йонас Энлунд вывел хозяев вперёд, но гости отыгрались благодаря точному броску Дмитрия Буйницкого. В третьем периоде Александр Шаров во второй раз огорчил минчан, здорово сыграв на добивании, и установил окончательный счёт на табло.

«Трактор» обыграл минское «Динамо» благодаря голу Шарова