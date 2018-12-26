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Кадейкин: надо сразу брать инициативу в руки, а не забивать уже при счёте 0:2

Кадейкин: надо сразу брать инициативу в руки, а не забивать уже при счёте 0:2
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин поделился мнением о матче с «Сибирью» (1:2).

«Надо сразу брать инициативу в свои руки и забивать, когда есть моменты. Тогда нужно забивать, а не когда уже счёт 0:2 и мы летим с шашками наголо. Соперник закрывается и отбрасывает шайбу, и тогда уже тяжело вытаскивать игры. Надо с самого начала выходить и реализовывать своё преимущество.

О невезении можно было бы сказать, если бы это была одна игра, если бы мы шли без поражений и забивали по 5–6 голов в каждом матче. Тогда мы могли бы сказать: всё забыли, идём дальше. Но у «Салавата» так в каждой игре. Значит, надо покопаться, делать выводы и разбирать это. Так же не может быть, что мы последние месяц-два швыряем по штангам. Значит, команда где-то недорабатывает. Значит, надо на тренировках вкладываться в эти моменты, которые мы тренируем», — приводит слова Кадейкина официальный сайт «Салавата».

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