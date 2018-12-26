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«Слован» обыграл «Торпедо» и прервал серию из 13 поражений

«Слован» обыграл «Торпедо» и прервал серию из 13 поражений
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» проиграло «Словану» со счётом 4:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.

Хозяева открыли счёт на 8-й минуте стараниями Марека Слободы, огорчившего голкипера нижегородцев Дениса Костина. Во втором игровом отрезке подопечные Дэвида Немировски трижды огорчили «Слован» благодаря голам Михаила Орлова, Эндрю Кэлофа и Роберта Саболича. Клуб из Братиславы отыграл одну шайбу в третьем периоде усилиями Кайла Чипчуры, а затем сравнял счёт благодаря результативному броску Чада Ро. На этом хозяева не остановились, и Лукаш Клок забросил четвёртую шайбу, но гости отыгрались в результате броска Михаила Орлова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где успех сопутствовал словацкому клубу.

«Слован» прервал серию из 13 поражений, в свою очередь нижегородский клуб проиграл в пятый раз подряд.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2018, среда. 19:00 МСК
Слован
Братислава
5:4
1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Слобода (Яношик) – 07:23 (5x5), 1:1 – Орлов (Сёмин, Жафяров) – 24:45 (5x5), 1:2 – Кэлоф (Шенфельд, Орлов) – 27:15 (5x5), 1:3 – Саболич (Аляев, Коробов) – 36:33 (6x5), 2:3 – Чипчура (Лампер) – 46:22 (5x5), 3:3 – Ро (Таффе) – 50:01 (5x5), 4:3 – Клок (Лампер, Чипчура) – 56:25 (5x5), 4:4 – Орлов (Кэлоф, Шенфельд) – 58:41 (5x5), 5:4 – Червены – 65:00 ( ПБ)
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