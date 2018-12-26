«Слован» обыграл «Торпедо» и прервал серию из 13 поражений

«Торпедо» проиграло «Словану» со счётом 4:5 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.



Хозяева открыли счёт на 8-й минуте стараниями Марека Слободы, огорчившего голкипера нижегородцев Дениса Костина. Во втором игровом отрезке подопечные Дэвида Немировски трижды огорчили «Слован» благодаря голам Михаила Орлова, Эндрю Кэлофа и Роберта Саболича. Клуб из Братиславы отыграл одну шайбу в третьем периоде усилиями Кайла Чипчуры, а затем сравнял счёт благодаря результативному броску Чада Ро. На этом хозяева не остановились, и Лукаш Клок забросил четвёртую шайбу, но гости отыгрались в результате броска Михаила Орлова. Судьба встречи решилась в серии буллитов, где успех сопутствовал словацкому клубу.

«Слован» прервал серию из 13 поражений, в свою очередь нижегородский клуб проиграл в пятый раз подряд.