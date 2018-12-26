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Шайба Лукоянова не спасла «Ак Барс» от поражения в игре с ХК «Сочи»

Шайба Лукоянова не спасла «Ак Барс» от поражения в игре с ХК «Сочи»
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

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Черноморская команда вышла вперёд после того, как Денис Мосалёв отметился точным броском в меньшинстве. Действующий победитель Кубка Гагарина ответил тем же оружием — Артём Лукоянов забросил шайбу в формате «четыре на пять». «Сочи» снова вышел вперёд благодаря голу Станислава Бочарова в большинстве, а в третьем периоде Никита Щитов увеличил преимущество «леопардов», сумевших удержать его до финальной сирены.

Команда Сергея Зубова одержала вторую победу подряд, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2018, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Мосалёв (Александров) – 18:54 (4x5), 1:1 – Лукоянов (Марков) – 33:02 (4x5), 2:1 – Бочаров (Йокипакка, Пайгин) – 35:53 (5x4), 3:1 – Щитов (Рыков, Бакош) – 46:49 (5x5)
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