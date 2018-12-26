Шайба Лукоянова не спасла «Ак Барс» от поражения в игре с ХК «Сочи»

ХК «Сочи» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.



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Черноморская команда вышла вперёд после того, как Денис Мосалёв отметился точным броском в меньшинстве. Действующий победитель Кубка Гагарина ответил тем же оружием — Артём Лукоянов забросил шайбу в формате «четыре на пять». «Сочи» снова вышел вперёд благодаря голу Станислава Бочарова в большинстве, а в третьем периоде Никита Щитов увеличил преимущество «леопардов», сумевших удержать его до финальной сирены.

Команда Сергея Зубова одержала вторую победу подряд, а подопечные Зинэтулы Билялетдинова проиграли в третий раз за последние четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.