Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Интер» — «Наполи». 26 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Динамо» обыграло «Йокерит» в овертайме, победный гол на счету Шипачёва

«Динамо» обыграло «Йокерит» в овертайме, победный гол на счету Шипачёва
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хельсинки и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Бело-голубые забросили по шайбе в начале каждого из периодов. Сначала отличился Микс Индрашис, а затем Дмитрий Моисеев во второй раз огорчил хозяев. Финский клуб сумел ликвидировать дефицит в две шайбы ещё до сирены на второй перерыв — Виктор Лёв отличился в равных составах, а Сакари Маннине реализовал численный перевес. В середине третьей двадцатиминутки Йон Норман переиграл Ивана Бочарова и вывел «шутов» вперёд. Ответ гостей не заставил долго ждать — Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство. В овертайме победу бело-голубым принёс Вадим Шипачёв.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2018, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3:4
0:1, 2:1, 1:1, 0:1
Динамо М
Москва
0:1 – Индрашис (Карлин) – 02:45 (5x5), 0:2 – Моисеев (Миронов) – 24:18 (5x5), 1:2 – Лёв (Маннинен, Йоэнсуу) – 32:17 (5x5), 2:2 – Маннинен (О'Нилл, Весалайнен) – 37:32 (5x3), 3:2 – Норман (Маннинен, Весалайнен) – 50:30 (6x5), 3:3 – Кагарлицкий (Шипачёв) – 54:02 (5x4), 3:4 – Шипачёв (Кагарлицкий) – 63:18 (3x3)
За сутки до дедлайна в КХЛ. Какие «бомбы» ждать в последний день переходов
Где будут громкие обмены, а где распродажи?
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент