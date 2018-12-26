«Динамо» обыграло «Йокерит» в овертайме, победный гол на счету Шипачёва

Московское «Динамо» встречалось с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Хельсинки и закончилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Бело-голубые забросили по шайбе в начале каждого из периодов. Сначала отличился Микс Индрашис, а затем Дмитрий Моисеев во второй раз огорчил хозяев. Финский клуб сумел ликвидировать дефицит в две шайбы ещё до сирены на второй перерыв — Виктор Лёв отличился в равных составах, а Сакари Маннине реализовал численный перевес. В середине третьей двадцатиминутки Йон Норман переиграл Ивана Бочарова и вывел «шутов» вперёд. Ответ гостей не заставил долго ждать — Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство. В овертайме победу бело-голубым принёс Вадим Шипачёв.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.