«Йокерит» — «Динамо»: Шипачёв отметился эффектным голом в овертайме

Нападающий «Динамо» Вадим Шипачёв принёс команде победу в выездной игре с «Йокеритом» (4:3 ОТ).



Нападающий московского клуба получил передачу от Дмитрия Кагарлицкого, эффектно ушёл от игрока соперника и переиграл в ближнем бою голкипера финского клуба.

Посмотреть видео гола Шипачёва можно также на официальном сайте КХЛ.



Бело-голубые забросили по шайбе в начале каждого из периодов. Сначала отличился Микс Индрашис, а затем Дмитрий Моисеев во второй раз огорчил хозяев. Финский клуб сумел ликвидировать дефицит в две шайбы ещё до сирены на второй перерыв — Виктор Лёв отличился в равных составах, а Сакари Маннине реализовал численный перевес. В середине третьей двадцатиминутки Йон Норман переиграл Ивана Бочарова и вывел «шутов» вперёд. Ответ гостей не заставил долго ждать — Дмитрий Кагарлицкий реализовал большинство. В овертайме победу бело-голубым принёс Шипачёв.