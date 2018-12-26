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«Торпедо» заключило контракт с Барри Брастом до конца сезона

«Торпедо» заключило контракт с Барри Брастом до конца сезона
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» заключило односторонний контракт до конца сезона с голкипером Барри Брастом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

5 декабря канадский голкипер покинул китайский клуб «Куньлунь Ред Стар», расторгнув контракт по обоюдному согласию сторон.

35-летний Браст пополнил состав китайского клуба в ходе сезона и одержал четыре победы в девяти матчах при коэффициенте надёжности 3,11 и проценте отражённых бросков 89,5. В дебютной игре в составе «Куньлуня» канадский голкипер одержал победу в гостевом матче с ЦСКА.

Ранее Браст выступал в КХЛ на протяжении четырёх сезонов (2013–2017) в составе хорватского «Медвешчака», «Югры» и братиславского «Слована».

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