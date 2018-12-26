Буцаев: «Нефтехимик» местами играл неплохо, у ребят было желание

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выездного матча с рижским «Динамо» (0:2). Клуб из Нижнекамска провёл первую игру после увольнения Андрея Назарова.



«У нас сегодня было желание, местами мы играли неплохо. Есть места, где нужно и будем дорабатывать. В принципе, игра была, наверное, равной. Соперник в третьем периоде забил, а «Нефтехимик» не смог этого сделать», — приводит слова Буцаева пресс-служба нижнекамского клуба.



Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 51-й минуты, её автором стал Рихардс Маренис. Спустя две с половиной минуты Кристапс Сотниекс увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Тимур Билялов сохранил владения в неприкосновенности и оформил «сухарь».

Дальше без Назарова. Из клуба КХЛ убрали самого медийного тренера лиги В «Нефтехимике» уже назвали имя преемника Андрея Назарова.