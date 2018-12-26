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Буцаев: «Нефтехимик» местами играл неплохо, у ребят было желание

Буцаев: «Нефтехимик» местами играл неплохо, у ребят было желание
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвёл итоги выездного матча с рижским «Динамо» (0:2). Клуб из Нижнекамска провёл первую игру после увольнения Андрея Назарова.

«У нас сегодня было желание, местами мы играли неплохо. Есть места, где нужно и будем дорабатывать. В принципе, игра была, наверное, равной. Соперник в третьем периоде забил, а «Нефтехимик» не смог этого сделать», — приводит слова Буцаева пресс-служба нижнекамского клуба.

Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 51-й минуты, её автором стал Рихардс Маренис. Спустя две с половиной минуты Кристапс Сотниекс увеличил преимущество хозяев и установил окончательный счёт. Голкипер хозяев Тимур Билялов сохранил владения в неприкосновенности и оформил «сухарь».

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