Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала список травмированных игроков по состоянию на 26 декабря.
«Авангард»
Мартынов Егор
Рямё Карри
«Автомобилист»
Белоусов Георгий
Егоршев Станислав
Кольцов Кирилл
Литовченко Вячеслав
«Адмирал»
Мерескин Александр
Сироткин Никита
Таратунин Тимур
«Ак Барс»
Ландер Антон
Малыхин Фёдор
Юдин Дмитрий
«Амур»
Аликин Евгений
Журавлёв Егор
Коларж Ян
Лазарев Антон
Турбин Павел
«Витязь»
Чернов Павел
«Динамо» Р
Скворцов Гунарс
«Йокерит»
Анттила Марко
Ландин Майк
Рясянен Эмели
«Куньлунь Ред Стар»
Граньяни Марк-Андре
Кейн Кори
Парлетт Блэйк
Редлихс Кришьянис
Сундстрём Юхан
«Локомотив»
Коршков Егор
Красковский Павел
Локтионов Андрей
«Салават Юлаев»
Бурдасов Антон
«Северсталь»
Казаковцев Николай
«Сибирь»
Мнацян Самвел
Пиганович Олег
СКА
Токранов Василий
Херсли Патрик
«Спартак»
Григорьев Михаил
«Торпедо»
Боди Мэтью
Волченков Антон
Макаренко Павел
«Трактор»
Глинкин Антон
Йюнге Рихард
Никитин Никита
Полыгалов Игорь
ХК «Динамо» М
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
ХК «Сочи»
Барулин Константин
Лугин Дмитрий
Овитю Йоанн
Погоришный Олег
Рахимуллин Дамир