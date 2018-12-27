Уланов: разгадывали кроссворд — не угадали ни одной буквы, всё было мимо

Тренер «Спартака» Игорь Уланов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Северсталью» (2:4). «Спартак» прервал победную серию из трёх матчей, а «Северсталь» победила впервые за шесть игр.

«Сегодня у нас много чего отсутствовало: характер, воля, желание победить, борьба за шайбу, игра под воротами. Много чего не было. Как говорится, разгадывали кроссворд — не угадали ни одной буквы. Все было мимо.



50 минут раскачивались, потом был небольшой всплеск, но этого недостаточно. Немного не хватило терпения, напора, чтобы сравнять счёт, затем пропустили «в ответку». Не могу сегодня никого выделить — многие отсутствовали», — цитирует Уланова официальный сайт «Северстали».