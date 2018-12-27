Деарне: однозначно, «Авангарду» нужно улучшать игру в большинстве

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счётом 2:3.

«Нужно было просто придерживаться нашей системы. Оставалось ещё больше 50 минут игрового времени, нельзя было паниковать. Сумели сравнять, бились. Обидный гол в конце. Случается такое. Противник сильный, играет на своём льду, но мы показали характер.

Вратарь противника здорово сыграл, равно как и Бобков. Плотная игра получилась, и ничейный счёт сохранялся до последних трёх минут встречи.

Неудачное начало из-за переезда? Не совсем. Они играют дома. Мы выиграли 3:0 на нашем льду. Сценарии игр немного похожи: мы также повели 2:0 и затем уже не давали противнику что-либо создавать. Хорошо, что сегодня мы вернулись в игру со счёта 0:2 и сделали счёт 2:2. Это тоже позитивный момент.

Однозначно, нужно улучшать игру в большинстве. Это был шанс забросить и, возможно, одержать победу. Впереди матч в Новосибирске, важно не унывать, сохранить позитивный настрой. Те моменты, которые удались сегодня, нужно взять и в следующую игру», — приводит слова Деарне пресс-служба «Авангарда».