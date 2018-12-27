Стал известен состав женской сборной России на молодёжный чемпионат мира

Накануне старта женского молодёжного чемпионата мира сборная России провела двустороннюю игру, по итогам которой тренерский штаб назвал окончательный состав, который отправится в Японию.

В окончательный состав российской сборной вошли 23 хоккеистки:

Вратари: Анна Алпатова, Дарья Гредзен, Ева Губарева;

Защитники: Елена Проворова, Олеся Наместникова, Анна Савонина, Ирина Цацына, Анастасия Головкина, Надежда Вольф, Карина Ахметова;

Нападающие: Полина Лучникова, Вита Понятовская, Илона Маркова, Кристи Шашкина, Елена Мезенцева, Елизавета Шкалёва, Екатерина Соколова, София Лифатова, Варвара Борискова, Мария Пушкарь, Полина Тарасова, Анна Лопухова, Кристина Глухарёва.

Женский молодежный чемпионат мира стартует 6 января в Обихиро (Япония). Перед началом турнира российская сборная проведёт товарищеские матчи с командами Японии и Канады.