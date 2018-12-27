Бобарико: женская сборная России никого не опасается на ЧМ-2019

Главный тренер женской молодёжной сборной России Евгений Бобарико рассказал о ходе подготовки национальной команды к чемпионату мира, который стартует 6 января в Обихиро (Япония).

«Через двухсторонку мы посмотрели различные варианты ведения игры: поиграли в равных составах, в меньшинстве, в большинстве, а также в форматах овертайма 3 на 3 и 4 на 4. Увидели наши сильные и слабые стороны, поняли, над чем ещё нужно поработать и что улучшить. В матче у всех было хорошее движение, девчонки старались, подготовка идёт по плану.

Нацеливаем команду на победу в каждом матче, а 13 января уже посмотрим, какое место займём. Мы никого не опасаемся, будем готовиться к каждой игре, под каждую команду подбирать свою тактику.

Завтра у нас теория и восстановительные мероприятия, следующие два дня до отъезда — двухразовые ледовые занятия. Дальше два дня добираемся до Японии, и уже 1 января там приступаем к ледовым тренировкам. 3 и 4 января играем товарищеские матчи против Японии и Канады и 6 января стартуем на чемпионате мира», — приводит слова Бобарико пресс-служба ФХР.