Комтуа стал пятым игроком в истории сборной Канады, оформившим покер в матче МЧМ

Молодёжная сборная Канады в первом туре группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Дании со счётом 14:0. Особо результативным вышел третий период, в котором в воротах гостей побывало шесть шайб.

Покер оформил капитан канадской сборной Макс Комтуа. Он стал пятым игроком в истории сборной Канады, оформившим покер в матче МЧМ. Ранее подобное удавалось сделать Марио Лемье (1983), Симону Ганье (1999), Брэйдену Шенну (2011) и Тэйлору Рэддишу (2017).

Хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона, также голы в активе Джека Студнички, Джарета Андерсона-Долана и Маккензи Энтвистла. Только Алексис Лафренье и Ноа Добсон не смогли набрать очков в составе канадской сборной.