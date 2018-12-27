Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Комтуа стал пятым игроком в истории сборной Канады, оформившим покер в матче МЧМ

Комтуа стал пятым игроком в истории сборной Канады, оформившим покер в матче МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная Канады в первом туре группового этапа домашнего чемпионата мира разгромила команду Дании со счётом 14:0. Особо результативным вышел третий период, в котором в воротах гостей побывало шесть шайб.

Покер оформил капитан канадской сборной Макс Комтуа. Он стал пятым игроком в истории сборной Канады, оформившим покер в матче МЧМ. Ранее подобное удавалось сделать Марио Лемье (1983), Симону Ганье (1999), Брэйдену Шенну (2011) и Тэйлору Рэддишу (2017).

Хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона, также голы в активе Джека Студнички, Джарета Андерсона-Долана и Маккензи Энтвистла. Только Алексис Лафренье и Ноа Добсон не смогли набрать очков в составе канадской сборной.

Канада забросила 14 шайб Дании на старте МЧМ-2019
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент