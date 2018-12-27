Голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс обменян в новокузнецкий «Металлург», информирует официальный сайт ВХЛ. Взамен екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию.

За три сезона в КХЛ Гросс не провёл ни одного матча, лишь девять раз попав в заявку на матч регулярного чемпионата (в том числе семь раз в этом сезоне). Большую часть сезона-2018/19 20-летний вратарь провёл в фарме «Автомобилиста» — «Горняке». За клуб из Учалов он отыграл 16 матчей, в среднем за игру пропуская 3,04 шайбы при 91,8% отражённых бросков. Также Владислав принял участие в трёх матчах МХЛ.

Ранее «Авангард» обменял нападающего Дмитрия Жукенова в новокузнецкий «Металлург», получив взамен спортивные права на форварда Юусо Иконена и защитника Сами Ватанена.