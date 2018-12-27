Дипьетро: впервые сыграл в матче, где у меня меньше сейвов, чем у команды голов

Голкипер сборной Канады Майкл Дипьетро прокомментировал победу над Данией (14:0) в первом туре группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019. Голкипер, задрафтованный «Ванкувер Кэнакс», отразил 12 бросков.

«Я впервые сыграл в матче, где у меня меньше сейвов, чем у команды голов. Думаю, что мы находимся на правильном пути. Сборная Канады создала много моментов. Самое главное — это победить, а мы ещё и правильно победили», — сказал Дипьетро.

Покер оформил Максим Комтуа, хет-триком отметился Морган Фрост, дубли на счету Оуэна Типпета и Бретта Лисона, также голы в активе Джека Студнички, Джарета Андерсона-Долана и Маккензи Энтвистла. Только Алексис Лафренье и Ноа Добсон не смогли набрать очков в составе канадской сборной.