«Лада» расторгла контракт с Глазковым, у игрока есть предложение из КХЛ

«Лада» и защитник Иван Глазков расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный «твиттер» клуба ВХЛ.

Глазков пришёл в команду по ходу нынешнего сезона и в 27 матчах набрал 3 (0+3) очка и 14 минут штрафа при показателе полезности «+8».

«Иван Глазков получил предложение продолжить карьеру в клубе КХЛ. При подписании контракта с «Ладой» в сентябре мы договорились с его агентом, что в случае интереса со стороны клубов КХЛ мы не будем чинить ему препятствий и отпустим», — прокомментировал расторжение контракта генеральный менеджер «Лады» Владимир Кречин.

В сезоне-2017/18 Глазков сыграл за «Адмирал» в 11 матчах, отметившись 5 (2+3) очками. Также Иван провёл 16 игр за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ, где набрал 4 (1+3) очка.



В сентября 2018 года Глазков присоединился к новосибирской «Сибири», но так и не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне в составе клуба Континентальной хоккейной лиги.