«Автомобилист» расторг контракт с Евгением Соловьёвым, выступавшим за «Горняк»

«Автомобилист» расторг контракт с нападающим Евгением Соловьёвым, выступавшим за «Горняк», информирует официальный сайт клуба КХЛ. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Нападающий перебрался в «Горняк» летом 2018 года и сыграл за фарм-клуб «Автомобилиста» 11 матчей, набрав 4 (2+2) очка.

За карьеру в КХЛ Соловьёв защищал цвета таких клубов, как «Донбасс», магнитогорский «Металлург», новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик» (был в заявке, но на лёд не выходил). В общей сложности Евгений принял участие в 61 матче, забросив 14 шайб и сделав 5 результативных передач.

Ранее голкипер «Автомобилиста» Владислав Гросс был обменян в новокузнецкий «Металлург». Взамен екатеринбургский клуб получил денежную компенсацию.