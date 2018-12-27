У защитника московского «Динамо» Койвисто диагностирован двойной перелом челюсти

Как стало известно «Чемпионату», у защитника московского «Динамо» Миики Койвисто диагностирован двойной перелом челюсти. Хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:3 ОТ). В этой же игре травму получил и защитник первой пары бело-голубых Артём Волков. У российского защитника подозрение на сотрясение мозга.

28-летний Койвисто в дебютном сезоне в КХЛ забросил 2 шайбы и сделал 15 результативных передач в 42 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+4». В среднем за матч финский защитник проводил на льду 18 минут 37 секунд. По нашей информации, Койвисто выбыл из строя как минимум до конца регулярного чемпионата.

21-летний Волков в этом сезоне набрал 3 (1+2) очка в 39 матчах при полезности «-2». Волков проводил на льду в среднем за матч 17.33.