Российский защитник Николай Глухов покинул усть-каменогорское «Торпедо», информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Глухов сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, отметившись 8 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

За карьеру в КХЛ 23-летний защитник защищал цвета таких клубов, как «Авангард», «Адмирал», «Сибирь» и «Трактор». В общей сложности за четыре сезона в лиге Глухов принял участие в 131 матче, забросив 1 шайбу и сделав 11 результативных передач при показателе полезности «-20» и 136 штрафных минутах.

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