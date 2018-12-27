«Куньлунь» обменял Бека в «Авангард», взамен получив права на Хольмстрёма

«Авангард» и «Куньлунь Ред Стар» произвели обмен, по которому в стан «ястребов» отправился нападающий Тейлор Бек, а китайская команда получила права на шведского нападающего Акселя Хольмстрёма, информирует официальный сайт КХЛ. Ранее о переходе Бека в «Авангард» сообщал «Чемпионат».

В этом сезоне 27-летний Бек забросил 9 шайб и сделал 13 результативных передач в 39 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5». В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 18 минут 33 секунды.



Тейлор проводит второй сезон в лиге. Помимо «Куньлуня» он защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за 80 матчей в лиге Бек набрал 42 (16+26) очка при полезности «+12» и 40 штрафных минутах.



Бек становится шестым легионером в команде Боба Хартли. На контрактах в омском клубе уже находятся защитники Вилле Покка и Коди Франсон, а также нападающие Давид Деарне, Макс Тальбо и Виктор Стольберг. Финский голкипер Карри Рямё в этом сезоне уже не сыграет.

22-летний Хольмстрём — игрок системы «Детройт Ред Уингз». В 31 матче регулярного чемпионата АХЛ Аксель забросил 7 шайб и сделал 8 результативных передач.