Филиппенко: «Амур» думает о своих болельщиках, распродажи игроков не будет

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко заявил, что хабаровский клуб не будет устраивать распродажу игроков в последний день переходов в Континентальной хоккейной лиге.

«Мы продолжаем борьбу за плей-офф и думаем о своих болельщиках. Поэтому распродажа игроков перед последним днём обменов даже не рассматривалась. Некоторые клубы были заинтересованы в наших хоккеистах, но мы всем ответили отказом. Верим, что в оставшихся 20 матчах «регулярки» команда сможет порадовать болельщиков», — приводятся слова Филиппенко в телеграм-канале «тигров».

Сегодня, 27 декабря, завершается период дозаявок, по окончании которого клубы больше не могут производить обмены или заключать контракты с новыми игроками.