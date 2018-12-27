Сушинский: Бек полностью адаптирован к КХЛ, а времени на раскачку нет

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал переход в омский клуб нападающего Тейлора Бека.

«Перед дедлайном нам было необходимо усилить состав результативным нападающим. Мы приняли решение остановить выбор на канадце Тейлоре Беке. Этот форвард полностью адаптирован к КХЛ, что немаловажно, потому что времени на раскачку нет. В нынешнем сезоне Бек является лучшим бомбардиром «Куньлунь Ред Стар», он обладает хорошей скоростью, а также сильным и точным броском. Надеемся, что Тейлор начнёт приносить пользу с первых же матчей за «Авангард» и, конечно, поможет нашей команде в плей-офф», — цитирует Сушинского официальный сайт клуба.

Бек становится шестым легионером в команде Боба Хартли. На контрактах в омском клубе уже находятся защитники Вилле Покка и Коди Франсон, а также нападающие Давид Деарне, Макс Тальбо и Виктор Стольберг. Финский голкипер Карри Рямё в этом сезоне уже не сыграет.