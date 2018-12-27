«Авангард» не планирует расставаться ни с кем из легионеров после перехода Бека

«Авангард» не собирается расставаться ни с кем из иностранных игроков после перехода в омскую команду канадского нападающего Тейлора Бека. Об этом сообщил «Чемпионату» президент клуба Максим Сушинский.

«Все легионеры останутся в команде», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В этом сезоне 27-летний Бек забросил 9 шайб и сделал 13 результативных передач в 39 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+5». В среднем за матч канадский форвард проводил на льду 18 минут 33 секунды.



Тейлор проводит второй сезон в лиге. Помимо «Куньлуня» он защищал цвета «Автомобилиста». В общей сложности за 80 матчей в лиге Бек набрал 42 (16+26) очка при полезности «+12» и 40 штрафных минутах.



Бек становится шестым легионером в команде Боба Хартли. На контрактах в омском клубе уже находятся защитники Вилле Покка и Коди Франсон, а также нападающие Давид Деарне, Макс Тальбо и Виктор Стольберг. Финский голкипер Карри Рямё в этом сезоне уже не сыграет. При этом в заявку на матч можно включить не более пяти иностранных игроков.