Игроки «Сибири» сыграли в хоккей с любителями во дворе

Нападающий «Сибири» Александр Шаров и защитник Владислав Наумов вспомнили, что такое уличный хоккей, и отправились на две дворовые коробки города без предупреждения, чтобы сыграть с обычными любителями и поздравить их с Новым годом.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

Видео также можно посмотреть на официальном канале «Сибири» в YouTube.

Команда Александра Андриевского занимает 11-е место в Восточной конференции с 34 очками в активе после 42 матчей. В этом сезоне новосибирский клуб одержал 15 побед и потерпел 27 поражений. «Сибирь» отстаёт от «Трактора», который занимает восьмое место на Востоке, на шесть очков, при этом у челябинского клуба есть одна игра в запасе.