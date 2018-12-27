МХЛ: вратарь «Куньлуня» подрался с защитником московского «Динамо»

В матче регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между московским «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» (4:1) произошёл очень редкий момент.

Вратарь молодёжной команды «Куньлуня» Филип Красановски подрался с защитником бело-голубых Даниилом Егоровым. По правилам МХЛ оба игрока за драку были отправлены в раздевалку.

Видео драки также можно посмотреть в официальной группе МХЛ в соцсети «ВКонтакте».

Спустя две минуты после этого момента произошла ещё одна драка с участием Олега Гофмана («Динамо) и Гейвина Еэ («Куньлунь»). Оба игрока также были наказаны большим и дисциплинарным до конца матча штрафами. В общей сложности команды общими усилиями набрали 184 минуты штрафа (84-80 в пользу «Куньлуня»).