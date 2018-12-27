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Бывший форвард «Северстали» Матей Странски продолжит карьеру в Швеции

Бывший форвард «Северстали» Матей Странски продолжит карьеру в Швеции
Хоккей / КХЛ

Бывший форвард «Северстали» Матей Странски заключил контракт с клубом «Мора», информирует официальный сайт шведского клуба.

25-летний хоккеист в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 17 встречах, записав на свой счёт 6 (3+3) баллов при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Странски проводил на льду около 13,5 минут за матч.

На момент расторжения контракта со Странски «Северсталь» рассталась с 12 игроками. Помимо Странски расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.

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Они набрали в сумме 41 очко – у одного Вадима Шипачёва уже больше. Но новички «Северстали» ничем не лучше ушедших.
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