Бывший форвард «Северстали» Матей Странски продолжит карьеру в Швеции

Бывший форвард «Северстали» Матей Странски заключил контракт с клубом «Мора», информирует официальный сайт шведского клуба.

25-летний хоккеист в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ принял участие в 17 встречах, записав на свой счёт 6 (3+3) баллов при показателе полезности «-1» и 12 минутах штрафного времени. В среднем Странски проводил на льду около 13,5 минут за матч.

На момент расторжения контракта со Странски «Северсталь» рассталась с 12 игроками. Помимо Странски расторгнуты контракты с голкипером Сергеем Магариловым, защитниками Станиславом Калашниковым, Денисом Куляшом и Максимом Верёвкиным, а также нападающими Михалом Юньковым, Александром Бумагиным, Олегом Яшиным, Максим Пестушко, Евгением Григоренко, Александром Щербиной и Евгением Коротковым.