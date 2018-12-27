Мартен Сен-Пьер вернулся в «Куньлунь»

Нападающий Мартен Сен-Пьер подписал однолетний контракт с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. Напомним, форвард начинал в «Куньлуне» текущий чемпионат, покинув пекинскую команду 1 ноября.



В этом сезоне Сен-Пьер принял участие в 11 матчах, в которых набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «+3». В среднем за матч нападающий проводил на льду 15 минут 9 секунд.



35-летний хоккеист выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», хорватский «Медвешчак», астанинский «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока. Он провёл в лиге 235 матчей, забросил 41 шайбу и сделал 89 результативных передач при показателе полезности «-14» и 138 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провёл 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В среднем за игру хоккеист проводил на льду более 15 минут.

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