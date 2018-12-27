Таварес: будет странно играть против «Айлендерс», моих старых и хороших друзей

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился ожиданиями от матча с бывшей командой «Нью-Йорк Айлендерс».



«Полагаю, что будет в некотором роде странно. На самом деле тяжело сказать, потому что со мной такого никогда не происходило. Я так много времени провёл в одном месте и отдал ему так много. Уверен, что эмоций будет много. И в то же время мне надо справиться с этим как можно лучше, подойти как к обычной игре. Мне надо сделать всё, чтобы помочь команде победить и быть максимально подготовленным.



Уверен, что будет много разных эмоций, но должно быть весело тоже. Понятно, что мне придётся сражаться против множества старых, хороших друзей. Но в конечном счете два очка есть два очка. На этом будет концентрация. Ведь именно это нам необходимо. Но эмоций, конечно, будет море», — цитирует форварда официальный сайт лиги.