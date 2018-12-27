Гол Якупова помог СКА победить «Амур»

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Николая Борщевского проиграли три из пяти последних матчей.



Первые два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 47-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий петербургского клуба Наиль Якупов. В концовке точку поставил защитник СКА Артём Земчёнок. Свой шестой сухой матч в сезоне оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин, отразивший 15 бросков по воротам.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео голов и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.