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Гол Якупова помог СКА победить «Амур»

Гол Якупова помог СКА победить «Амур»
Хоккей / КХЛ

Хабаровский «Амур» на домашней площадке потерпел поражение от петербургского СКА, встреча завершилась со счётом 0:2. Подопечные Николая Борщевского проиграли три из пяти последних матчей.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб, счёт был открыт на 47-й минуте: точный бросок на свой счёт записал нападающий петербургского клуба Наиль Якупов. В концовке точку поставил защитник СКА Артём Земчёнок. Свой шестой сухой матч в сезоне оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин, отразивший 15 бросков по воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2018, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
0:2
0:0, 0:0, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Якупов (Гусев, Хафизуллин) – 46:25 (5x4), 0:2 – Земчёнок (Кетов, Барабанов) – 59:46 (5x5)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео голов и опасных моментов матча также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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