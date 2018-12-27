«Адмирал» взял верх над «Витязем» во Владивостоке

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее подмосковного «Витязя», игра закончилась со счётом 4:2. Для хозяев победа стала второй в последних шести встречах.



В первом периоде команды забросили по две шайбы: у «Адмирала» авторами голов стали Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, в составе «Витязя» точными бросками отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич. Следующий период прошёл без голов, на 46-й минуте клуб из Владивостока вышел вперёд благодаря шайбе Василия Стрельцова. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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