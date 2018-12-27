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«Адмирал» взял верх над «Витязем» во Владивостоке

«Адмирал» взял верх над «Витязем» во Владивостоке
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» оказался сильнее подмосковного «Витязя», игра закончилась со счётом 4:2. Для хозяев победа стала второй в последних шести встречах.

В первом периоде команды забросили по две шайбы: у «Адмирала» авторами голов стали Глеб Зайцев и Кирилл Воронин, в составе «Витязя» точными бросками отметились Геннадий Столяров и Борна Рендулич. Следующий период прошёл без голов, на 46-й минуте клуб из Владивостока вышел вперёд благодаря шайбе Василия Стрельцова. На 55-й минуте точку во встрече поставил гол Константина Глазачева.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2018, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4:2
2:2, 0:0, 2:0
Витязь
Московская область
1:0 – Зайцев – 02:07 (5x5), 1:1 – Столяров (Сёмин, Аалтонен) – 07:22 (5x4), 2:1 – Воронин (Вихарев, Дьяков) – 16:57 (5x4), 2:2 – Рендулич (Макеев, Швец-Роговой) – 18:08 (5x5), 3:2 – Стрельцов (Стрельцов, Захарчук) – 44:08 (5x5), 4:2 – Глазачев (Вихарев, Мищенко) – 54:22 (5x4)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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