«Северсталь» подписала Глазкова, «Сочи» — Горелова

Череповецкая «Северсталь» подписала однолетний двусторонний контракт с защитником Иваном Глазковым, ХК «Сочи» заключил однолетний двусторонний контракт с голкипером Сергеем Гореловым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



26-летний Глазков начинал сезон в новосибирской «Сибири», но не отыграл ни одного матча за основную команду. Ранее хоккеист также выступал за хоккейный клуб «Сочи», «Адмирал» из Владивостока и московское «Динамо». Всего в КХЛ Глазков сыграл 103 матча, набрав 26 (4+22) очков.



37-летний Горелов большую часть карьеры провёл в Высшей хоккейной лиге, сыграв в КХЛ только 19 матчей за воскресенский «Химик».



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