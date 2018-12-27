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«Авангард» открыл в Омске площадки для занятий хоккеем

«Авангард» открыл в Омске площадки для занятий хоккеем
Хоккей / КХЛ

Хоккейный клуб «Авангард» запустил в Омске проект по развитию массового хоккея.

Уже построены или модернизированы 17 открытых коробок, сейчас в проект вовлечены около 700 детей, и у каждого из них есть возможность заниматься хоккеем шесть дней в неделю с профессиональными наставниками. С нового учебного года тренеры Академии «Авангарда» проводят набор детей на площадках города и совсем скоро ребята смогут проверить себя на соревнованиях, ведь в планах – организация первенств города и региона.

Сегодня в Омске были открыты две новые площадки. В церемонии участвовали президент «Авангарда» Максим Сушинский, член совета директоров клуба Евгений Шастин, вице-президент клуба Иван Тугаринов, директор Академии Евгений Корноухов, областной замминистра спорта Андрей Хромов и директоры городских департаментов образования и по делам молодёжи, физкультуры и спорта Инна Елецкая и Алексей Фадин.

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