«Северсталь» обменяла Валерия Васильева в «Металлург»

Череповецкая «Северсталь» и магнитогорский «Металлург» совершили обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. В Магнитогорск отправляется защитник Валерий Васильев, а череповчане получили денежную компенсацию.



24-летний Васильев принял участие в 15 встречах текущего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, записав в актив два (1+1) балла при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 16 с половиной минут за игру.



Также Васильев имеет опыт игры за московский «Спартак», омский «Авангард», нижегородское «Торпедо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.



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