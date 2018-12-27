ЦСКА выменял у «Северстали» права на Ахо, Пастрняка и Армиа

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА выменял у «Северстали» в обмен на компенсацию права на троих нападающих, выступающих в НХЛ, – Себастьяна Ахо («Каролина»), Давида Пастрняка («Бостон») и Йоэля Армиа («Монреаль»).



21-летний Ахо в текущем сезоне набрал 38 (14+24) очков в 35 матчах за «Каролину». Текущий сезон станет для финского форварда последним по действующему контракту новичка, после чего он станет ограниченно свободным агентом.



Пастрняк перед началом этого сезона подписал новый шестилетний контракт с «Бостоном» на сумму $ 40 млн. В сезоне-2018/19 23-летний чех провел за «Брюинз» 37 матчей и набрал в них 47 (23+24) очков.



Армиа в межсезонье был обменян из «Виннипега» в «Монреаль» и подписал с клубом однолетний контракт. Летом 2019 года 25-летний нападающий станет ограниченно свободным агентом. На данный момент Армиа находится в списке травмированных, до повреждения он провел 15 матчей, в которых набрал 7 (3+4) очков.



Напомним, что в 2020 году заканчивается действие текущего коллективного соглашения между НХЛ и профсоюзом игроков. При этом профсоюз имеет возможность использовать в 2019 году опцию одностороннего продления соглашения до 2022 года. В противном случае в сезоне-2020/21 лигу ожидает очередной локаут, во время которого Ахо, Пастрняк и Армиа смогут играть в КХЛ только за ЦСКА, поскольку права на них будут принадлежать «армейцам» до того момента, как им исполнится 29 лет.

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