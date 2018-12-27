Защитник «Миннесоты» Дамба пропустит около трёх месяцев

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Мэтт Дамба перенёс операцию на мышце груди, информирует официальный сайт команды. Сообщается, что минимальный срок восстановления хоккеиста после подобной операции составляет три месяца.



Дамба получил травму за полторы минуты до окончания первого периода матча с «Калгари Флэймз» (1:2) и не смог продолжить игру. После 32 матчей Дамба занимает первое место среди защитников клуба в текущем регулярном чемпионате по заброшенным шайбам (12), второе — по набранным очкам (22). Его среднее игровое время 23:23 является вторым среди защитников команды – после Райана Сутера.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19