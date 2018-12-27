Овечкин — капитан Столичного дивизиона на Матче звёзд НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершилось голосование по выбору капитанов команд четырёх дивизионов на Матче звёзд, который пройдёт в Сан-Хосе 26 января, информирует официальный сайт лиги.



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Капитаном сборной Столичного дивизиона выбран российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, для него Матч звёзд станет восьмым в карьере. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал капитаном Атлантического дивизиона, Центральный дивизион возглавил нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, капитаном Тихоокеанского дивизиона выбран форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19