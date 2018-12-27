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Роман Граборенко перешёл в чешский клуб «Литвинов»

Роман Граборенко перешёл в чешский клуб «Литвинов»
Хоккей / Прочие

Белорусский защитник Роман Граборенко подписал просмотровый контракт с чешским хоккейным клубом «Литвинов», информирует официальный сайт команды. Пробное соглашение заключено сроком на один месяц.

«Мы много пропускаем с пятака, ещё летом мы искали жёсткого габаритного защитника. Теперь мы нашли такого хоккеиста в лице Романа Граборенко, он соответствует нашим требованиям. Несмотря на то что игрок всё ещё молод, он уже имеет опыт игры за океаном, а также в КХЛ и сборной», — прокомментировал подписание контракта генеральный менеджер «Литвинова» Иржи Шлегер.

Напомним, в прошлом сезоне 26-летний защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге, успев поиграть за нижнекамский «Нефтехимик» и китайский «Куньлунь».

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