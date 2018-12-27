Изменения в составах команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд по состоянию на 25-27 декабря.
«Авангард»:
— нападающий Жукенов Дмитрий обменян в «Металлург» Нк на Ватанена Сами (права) и Иконена Юусо (права) (26.12.2018)
— нападающий Хольмстрём Аксель (права) обменян в «Куньлунь РС» на Бека Тэйлора
— переведён из клуба МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Яремчук Александр
«Автомобилист»:
— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ нападающий Соловьёв Евгений
— вратарь Гросс Владислав обменян в «Металлург» Нк на денежную компенсацию (26.12.2018)
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Казионов Денис
«Адмирал»:
— нападающий Гончарук Сергей (права) обменян в «Торпедо» НН на денежную компенсацию
— отзаявлен нападающий Говорка Марек (19.12.2018)
«Ак Барс»:
— отзаявлен из списка «Командированные в клуб ВХЛ» и дозаявлен в команду МХЛ нападающий Муравьёв Юрий
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Пестушко Максим
«Витязь»:
— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Монс Евгений
— дозаявлен Ржепик Михал
«Динамо» (Рига):
— продлено нахождение в списке травмированных Скворцова Гунарса (по 03.01.2019)
— дозаявлен Педан Руслан
«Куньлунь» РС:
— нападающий Бек Тэйлор обменян в «Авангард» на Хольмстрёма Акселя (права)
«Локомотив»:
— переведён из списка травмированных нападающий Коршков Егор
«Нефтехимик»:
— переведен в список травмированных нападающий Косов Ярослав (по 15.01.2019)
«Салават Юлаев»:
— нападающий Афанасьев Кристиан обменян в «Динамо» СПб на Никулина Дениса
«Северсталь»:
— нападающий Карлин Руслан обменян в «ХК Динамо» М на Петунина Александра (25.12.2018)
— защитник Минеев Максим обменян в «ХК Динамо» М на денежную компенсацию (26.12.2018)
— защитник Васильев Валерий С. обменян в «Металлург» Мг на денежную компенсацию
— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Ижсталь» Петунин Александр
— переведён из клуба ВХЛ «Ижсталь» нападающий Петунин Александр
«Сибирь»:
— продлено нахождение в списке травмированных Пигановича Олега (по 10.01.2019)
СКА:
— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Земчёнок Артём
«Слован»:
— отзаявлен нападающий Ржепик Михал (26.12.2018)
«Спартак»:
— защитник Педан Руслан обменян в «Динамо» Р на денежную компенсацию
«Торпедо»:
— нападающий Марковин Дмитрий обменян в «Северсталь» на денежную компенсацию (25.12.2018)
— защитник Лофквист Сэм (права) обменян в «Куньлунь РС» на денежную компенсацию (25.12.2018)
«Трактор»:
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Тертышный Никита
ХК «Динамо» (Москва):
— нападающий Петунин Александр обменян в «Северсталь» на Карлина Руслана (25.12.2018)
— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Сидляров Дмитрий
ХК «Сочи»:
— дозаявлен Лугин Дмитрий
ЦСКА:
— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М вратарь Самойлов Александр
— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Корепанов Артём.
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд по состоянию на 25-27 декабря.