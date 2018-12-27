Изменения в составах команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список изменений в составах команд по состоянию на 25-27 декабря.



«Авангард»:

— нападающий Жукенов Дмитрий обменян в «Металлург» Нк на Ватанена Сами (права) и Иконена Юусо (права) (26.12.2018)

— нападающий Хольмстрём Аксель (права) обменян в «Куньлунь РС» на Бека Тэйлора

— переведён из клуба МХЛ «Омские Ястребы» нападающий Яремчук Александр



«Автомобилист»:

— отзаявлен командированный в клуб ВХЛ нападающий Соловьёв Евгений

— вратарь Гросс Владислав обменян в «Металлург» Нк на денежную компенсацию (26.12.2018)

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Казионов Денис



«Адмирал»:

— нападающий Гончарук Сергей (права) обменян в «Торпедо» НН на денежную компенсацию

— отзаявлен нападающий Говорка Марек (19.12.2018)



«Ак Барс»:

— отзаявлен из списка «Командированные в клуб ВХЛ» и дозаявлен в команду МХЛ нападающий Муравьёв Юрий

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ» Пестушко Максим



«Витязь»:

— возвращён из клуба ВХЛ нападающий Монс Евгений

— дозаявлен Ржепик Михал



«Динамо» (Рига):

— продлено нахождение в списке травмированных Скворцова Гунарса (по 03.01.2019)

— дозаявлен Педан Руслан



«Куньлунь» РС:

— нападающий Бек Тэйлор обменян в «Авангард» на Хольмстрёма Акселя (права)



«Локомотив»:

— переведён из списка травмированных нападающий Коршков Егор



«Нефтехимик»:

— переведен в список травмированных нападающий Косов Ярослав (по 15.01.2019)



«Салават Юлаев»:

— нападающий Афанасьев Кристиан обменян в «Динамо» СПб на Никулина Дениса



«Северсталь»:

— нападающий Карлин Руслан обменян в «ХК Динамо» М на Петунина Александра (25.12.2018)

— защитник Минеев Максим обменян в «ХК Динамо» М на денежную компенсацию (26.12.2018)

— защитник Васильев Валерий С. обменян в «Металлург» Мг на денежную компенсацию

— дозаявлен в список «Командированные в клуб ВХЛ «Ижсталь» Петунин Александр

— переведён из клуба ВХЛ «Ижсталь» нападающий Петунин Александр



«Сибирь»:

— продлено нахождение в списке травмированных Пигановича Олега (по 10.01.2019)



СКА:

— переведён из клуба ВХЛ «СКА-Нева» защитник Земчёнок Артём



«Слован»:

— отзаявлен нападающий Ржепик Михал (26.12.2018)



«Спартак»:

— защитник Педан Руслан обменян в «Динамо» Р на денежную компенсацию



«Торпедо»:

— нападающий Марковин Дмитрий обменян в «Северсталь» на денежную компенсацию (25.12.2018)

— защитник Лофквист Сэм (права) обменян в «Куньлунь РС» на денежную компенсацию (25.12.2018)



«Трактор»:

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Тертышный Никита



ХК «Динамо» (Москва):

— нападающий Петунин Александр обменян в «Северсталь» на Карлина Руслана (25.12.2018)

— возвращён в клуб ВХЛ нападающий Сидляров Дмитрий



ХК «Сочи»:

— дозаявлен Лугин Дмитрий



ЦСКА:

— переведён из клуба ВХЛ «Звезда» М вратарь Самойлов Александр

— возвращён в клуб ВХЛ вратарь Корепанов Артём.