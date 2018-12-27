Защитник «Вашингтона» Орпик приступил к тренировкам после операции

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Брукс Орпик приступил к ледовым тренировкам, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гулитти. Напомним, в ноябре опытный хоккеист перенёс артроскопическую операцию на правом колене.



В последний раз 38-летний Орпик играл 27 октября в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз». «Кэпиталз» одержали победу по буллитам — 4:3.



В этом сезоне Орпик сыграл 10 игр и набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «+2».



Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 3 октября 2018 года и завершится 6 апреля 2019-го. Матч всех звёзд состоится 27 января 2019 года в Сан-Хосе



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19