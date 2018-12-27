Немировски: «Торпедо» подписало Браста для замены травмированного Галимова

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал подписание контракта с канадским голкипером Барри Брастом.



«Браста мы подписали, чтобы заменить травмированного Галимова. О том, насколько серьёзна травма, пока сложно судить, он должен пройти обследование. Перебор легионеров нам в ближайшее время не грозит, потому что защитник Мэтью Боди также травмирован и пропустит ближайшие пять недель. Барри уже с командой и провёл сегодня первую тренировку.



Будут ли ещё изменения до дедлайна? Сейчас, после тренировки, мы вернёмся в гостиницу, буду общаться с Яном Голубовским. Посмотрим, может быть, ещё что-то изменится за оставшиеся несколько часов», — приводит слова Немировски «Р-Спорт».

«Торпедо» заключило контракт с Барри Брастом до конца сезона