«Салават» выменял у «Торпедо» Сергиенко, взамен отдав Назаревича

Уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Защитник Юрий Сергиенко отправился в Уфу, а в обратном направлении — его коллега по амплуа, Илья Назаревич. Напомним, ранее о переходе сообщил «Чемпионат».



В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23-летний Сергиенко записал в актив 6 (4+2) очков в 33 играх при показателе полезности «+4» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч.



26-летний Назаревич в нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах за основную команду «Салавата», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-1» и 0 минутах штрафа.

Защитник «Торпедо» перешёл в «Салават», а не в «Ак Барс». LIVE! Все сделки, слухи и обсуждения – в одном материале.