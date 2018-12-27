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«Салават» выменял у «Торпедо» Сергиенко, взамен отдав Назаревича

«Салават» выменял у «Торпедо» Сергиенко, взамен отдав Назаревича
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» и нижегородское «Торпедо» произвели обмен, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Защитник Юрий Сергиенко отправился в Уфу, а в обратном направлении — его коллега по амплуа, Илья Назаревич. Напомним, ранее о переходе сообщил «Чемпионат».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 23-летний Сергиенко записал в актив 6 (4+2) очков в 33 играх при показателе полезности «+4» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 18 минут за матч.

26-летний Назаревич в нынешнем сезоне сыграл в 14 матчах за основную команду «Салавата», отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-1» и 0 минутах штрафа.

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