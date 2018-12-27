Овечкин — о Матче звёзд: я выгляжу старой лошадью, но болельщики меня ценят

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выбор болельщиков, которые назначили его капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд 2019 года.



«Да, я здесь выгляжу уже старой лошадью, но болельщики меня по-прежнему ценят, что очень важно. Они смотрят матчи и хотят чаще видеть любимых игроков. Это круто.



Быть выбранным — огромная привилегия. Всегда приятно, когда тебя выбирают. И мне нравится там представлять „Вашингтон“. А никакого поствыигрышного похмелья у нас нет. После Рождества —возможно, да. Но не после Кубка Стэнли», — приводит слова российского нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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