Георгиев: поездки в АХЛ выбивают из колеи, но ради НХЛ можно потерпеть

Голкипер клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев поделился мнением о своих регулярных командировках в АХЛ.



«Самое важное — снова войти в игровой ритм. Я провёл в АХЛ пять матчей менее чем за две недели и играл в НХЛ почти без нервов. Так намного легче. Все понимают, что игроки движутся туда-сюда. В АХЛ вон тоже поднимают народ на пару дней, и все стараются принимать ребят, чтобы те чувствовали себя как дома.



Поездки в АХЛ приносят бытовой дискомфорт? Ну да, выбивают немножко из колеи. Мне в этот раз сказали: „Собирай сумку на одну неделю“. Я посмотрел расписание — там два дня тренировок, поэтому только на два дня одежды и взял — кэжуал, не под костюм. А оказалось, что пришлось провести две недели и докупать ещё пару футболок да белья. Конечно, проводить две недели в гостинице не очень хорошо. Но тут многие через это прошли. Ради НХЛ потерпеть можно», — цитирует вратаря официальный сайт лиги.