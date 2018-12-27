У защитника «Металлурга» Дронова перелом ключицы

Как стало известно «Чемпионату», у защитника магнитогорского «Металлурга» Григория Дронова обнаружен перелом ключицы. Напомним, сегодня вице-президент команды в беседе с «Чемпионатом» сообщил, что молодой хоккеист выбыл на длительный срок.



По некоторым данным, Дронов выбыл на срок около двух месяцев. Для 20-летнего защитника это уже третья серьёзная травма в карьере. Из-за повреждений он пропустил старт нынешнего чемпионата КХЛ и молодёжный чемпионат мира — 2018.



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Дронов принял участие в 11 встречах, записав в актив 5 (2+3) баллов при показателе полезности «+3» и четырёх минутах штрафа.



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