«Торпедо» утвердило новый бюджет, он останется на уровне текущего года

Состоялось очередное заседание правления хоккейного клуба «Торпедо», на котором обсуждались различные вопросы жизнедеятельности клуба.



На заседании был утверждён бюджет команды на 2019 год (он остался на уровне текущего года) и новая организационно-структурная схема организации. С нового года в структуру хоккейного клуба «Торпедо» войдут команды ВХЛ и ЖХЛ — ХК «Саров» и ХК «СКИФ». Членами правления также была одобрена концепция формирования спортивного резерва региона. В ближайшее время руководством клуба будет представлена программа развития хоккейной школы «Торпедо». Помимо этого, на заседании принято решение с 2019 года возобновить выплаты денежных пособий ветеранам хоккейного клуба «Торпедо».



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвёл итоги заседания: «Необходимо совершенствовать трансферную политику клуба, делать ставку на подготовку собственных кадров. Важно продолжать работу и по сокращению расходов на управление клубом, концентрируя усилия и средства на решение спортивных задач. „Торпедо“ должно стать центром для развития хоккея региона, что позволит создать условия и для развития массового спорта».