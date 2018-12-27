Савелий Ольшанский включён в заявку сборной России на МЧМ-2019

В заявку сборной России на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года включён защитник Савелий Ольшанский, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



Хоккеист сможет принять участие в стартовой игре с Данией, которая начнётся 28 декабря в 00:00 по московскому времени. Таким образом, в заявочном листе сборной России осталось одно свободное место.



На данный момент заявка сборной России выглядит так:



вратари Пётр Кочетков («Рязань»), Амир Мифтахов («Барс»), Даниил Тарасов («Торос»);



защитники Савелий Ольшанский, Александр Алексеев («Ред Дир»), Даниил Журавлев («Барс»), Илья Морозов («Сибирь»), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик («Торос»), Дмитрий Саморуков («Гелф»);



нападающие Артём Галимов («Барс»), Григорий Денисенко, Кирилл Слепец, Николай Коваленко (все– «Локомотив»), Виталий Кравцов («Трактор»), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все – «СКА-Нева»), Иван Муранов («Динамо»), Клим Костин («Сан-Антонио»), Степан Старков («Сочи»), Павел Шэн («Салават Юлаев»).

Первый матч сборной России на молодёжном чемпионате мира! LIVE Фото, видео, статистика и все самые интересные подробности о матчах МЧМ-2019 – в одном материале.