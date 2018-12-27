Голкипер «Оттавы» Андерсон выбыл из строя из-за сотрясения мозга

Вратарь клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Крэйг Андерсон пропустит по меньшей мере два матча из-за сотрясения мозга, сообщил генеральный менеджер команды Пьер Дорион.



В игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5) 37-летний голкипер за два периода отразил 20 бросков из 25, после чего был заменен на Майка Маккенну.



В 31 матче текущего регулярного чемпионата Андерсон одержал 14 побед при коэффициенте надёжности 3,58 и проценте отражённых бросков 90,5.



«Оттава» вызвала голкипера Маркуса Хогберга из команды Американской хоккейной лиги «Белльвилль».



Также из-за сотрясения мозга два ближайших матча пропустит защитник Джастин Фолк. В 10 встречах сезона он не набрал ни одного очка и нанёс семь бросков в створ при показателе полезности «–4».